Ponte leva gol do Avaí nos acréscimos e perde chance de encostar no G-4 da Série B

A Ponte Preta desperdiçou uma grande oportunidade de se aproximar dos líderes da Série B. Pela 28ª rodada, o time foi derrotado nesta sexta pelo Avaí por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, e permanece a quatro pontos do primeiro clube dentro da zona de acesso para a primeira divisão.

Depois poucas chances para os dois lados no primeiro tempo, os visitantes saíram na frente aos 33 minutos. Pedro Castro foi lançado na direita em rápido contra-ataque e cruzou para Valdívia, que completou de cabeça e abriu o placar. Entretanto, aos 36, Apodi fez cruzamento na área para Bruno Rodrigues ajeitar para Camilo bater de primeira e empatar.

No segundo tempo, a Ponte assumiu o controle da partida e passou a construir oportunidades para virar o confronto. A principal chance veio aos 15 minutos, quando Bruno Rodrigues recebeu de Camilo e bateu rasteiro, mas a bola bateu na trave depois do goleiro Frigeri desviar com a ponta dos dedos. Os mandantes continuaram a pressão no decorrer do jogo e parecia que a partida terminaria empatada, mas Leandrinho marcou para o Avaí aos 47 e deu a vitória para o catarinenses.

Também pela Série B nesta sexta, o CSA derrotou o Oeste por 2 a 1.