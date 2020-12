Ponte Preta bate Paraná, volta a vencer e cola no G4 da Série B

Após sequência de resultados negativos, a Ponte Preta venceu o Paraná nesta sexta-feira, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se reabilitou na competição. Os paulistas voltaram a encostar no G4, enquanto os paranaenses seguem em queda livre na tabela.

O time campineiro abriu o placar no primeiro tempo, aos 11 minutos, com Bruno Rodrigues. Buscando reação, o Paraná empatou aos 43 minutos com Jhony, mas voltou a ficar atrás do placar aos 18 minutos da etapa final, após gol de Camilo.

Com a vitória, a Ponte Preta chega aos 40 pontos na 6ª colocação, um a menos que o Juventude, primeiro time do G4. Os paulistas vinham de sequência difícil, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.

Já o Paraná vive drama na competição. A equipe, que começou a Série B brigando pelo acesso, vem de seis derrotas seguidas e está na beira da zona de rebaixamento, com 29 pontos na 16ª colocação. O Náutico, primeiro time na degola, tem 24 e um jogo a menos que os paranaenses.