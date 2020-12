Ponte Preta na rodada da Série B, segunda fase da Série C… Veja onde assistir aos jogos da segunda-feira

Nesta segunda-feira, Operário-PR e Ponte Preta fecham a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Vila Nova e Ituano jogam pela segunda fase da Série C.

Na Espanha, Celta de Vigo e Cádiz realizam a última partida da rodada 13 do Campeonato Espanhol, às 17h. Confira!



Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:



17h – Celta de Vigo x Cádiz

Campeonato Espanhol

Onde assistir: Fox Premium



20h – Operário-PR x Ponte Preta

Série B

Onde assistir: Premiere



CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

20h – Vila Nova x Ituano

Série C

Onde assistir: DAZN