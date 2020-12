Ponte Preta perde para o Operário em primeiro jogo com interino pela Série B

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta visitou o Operário-PR, no Germano Kruger, e acabou derrotada por 1 a 0, pela abertura da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com Fábio Moreno de interino, após a demissão de Marcelo Oliveira, a Macaca viu Ricardo Bueno marcar o gol da vitória dos paranaenses.

O primeiro tempo começou a todo vapor e não demorou para a rede balançar. Com apenas cinco minutos no relógio, Ricardo Bueno aproveitou o rebote no chute de Rafael Oller e mandou para o gol, colocando os paranaenses em vantagem em Ponta Grossa. Depois da bola na rede, o Operário se segurou no campo defensivo, enquanto a Ponte enfrentava dificuldades para criar jogadas perigosas.

Na segunda etapa, a postura foi semelhante. Com a vantagem no placar, a equipe paranaense apostava em um jogo mais reativo. No lado da Ponte, tudo ficou ainda mais complicado quando, aos 11 minutos, Ruan Renato foi expulso, deixando o time com um a menos. Na busca pelo empate, os campineiros só conseguiram assustar no jogo aéreo, mas não obtiveram sucesso e não evitaram a derrota.

Com a derrota, a Ponte vê a distância para o G4 aumentar cada vez mais. Estacionada nos 40 pontos, a equipe ocupa a nona colocação. Já o Operário ganha um respiro em relação à zona do rebaixamento e agora é o 12º colocado com 38.