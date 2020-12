Ponte Preta vence o Confiança fora de casa e segue sonhando com o acesso à Série A

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta venceu o Confiança por 2 a 1, fora de casa, e se manteve na briga para subir de divisão.

Após um início morno, o jogo melhorou ao decorrer da primeira etapa na Arena Batistão, principalmente depois dos 29 minutos, quando Moisés abriu o placar para os visitantes. Após sobra de bola, João Veras só rolou para o atacante dominar e tocar por baixo do goleiro. Contudo, não demorou para sair o empate. Aos 43, Iago cruzou na segunda trave e Matheus Mancini subiu mais que todo mundo para testar com precisão.

Na etapa complementar, os anfitriões quase alcançaram a virada. Com 15 minutos, Rafael Vila arriscou da entrada da área, mas Lazaroni afastou em cima da linha. Do outro lado, a Macaca foi fatal quando desceu ao ataque. Aos 38, a bola sobrou para Guilherme Pato, que encheu o pé para recolocar os paulistas à frente.

Com o resultado, a Ponte Preta, que está em nono lugar, foi a 43 pontos, seis a menos que o Juventude, primeiro time dentro do G4. Já o confiança está em 11º, com 39.