Popó chama Whindersson Nunes para uma luta de boxe e provoca: ‘Consegue acertar um jab em mim?’

O ex-campeão mundial de boxe Arcelino Popó Freitas convidou o youtuber e pugilista amador Whindersson Nunes para uma luta. Popó ainda provocou o astro da internet ao lembrar que está há três anos parado e que com isso, Nunes poderia ter a chance de acertar um jab (soco) nele.

– Whindersson, se você quiser fazer uma luta de verdade, como o outro YouTuber fez na preliminar do Mike, me desafia pô! Tê a 3 anos parado… Vai que vc consegue acertar nem que seja um jab em mim? Cai pra dentro campeão – disse, compartilhando uma manchete do ‘Uol’ que diz que o youtuber brasileiro negocia uma luta com o youtuber americano Logan Paul.

Segundo o ‘Uol’, Whindersson negocia uma luta com Logan Paul, youtuber que tem um embate marcado com nada mais nada menos que Floyd Mayweather para o próximo dia 20 de fevereiro. Caso saia do campo da negociação, o duelo entre os youtubers deve acontecer no meio do próximo ano.

Whindersson pode lutar em evento de Tyson

O youtuber teria recebido um convite para participar de uma futura edição do Legends Only League, evento pelo qual o ex-campeão mundial peso-pesado Mike Tyson lutou recentemente. Whind, que treina boxe e já fez uma luta amadora saindo vencedor do confronto, participaria da edição brasileira do evento, ainda sem data marcada. A informação é do ‘Metrópoles’.