Por live, Luan Santana e Mariana Rios passam Réveillon juntos em Trancoso · .

Um dos destinos mais badalados do Réveillon brasileiro, Trancoso não terá a tradicional festa de fim de ano em 2020. Mas nem por isso o distrito do litoral baiano deixou de receber celebridades. Mariana Rios e Luan Santana, que vão participar de uma live na noite desta quinta-feira (31), estão hospedados na mesma pousada.

O cantor estava no local desde quarta-feira (30), quando desembarcou de jatinho com alguns amigos. Já a atriz chegou nesta quinta e publicou algumas imagens curtindo a praia nos Stories. De acordo com a revista Quem, os dois estão na Pousada Bahia Bonita, local com diárias que chegam a R$ 5 mil.

Luan e Mariana são amigos e já cantaram juntos a música Tudo Que Você Quiser durante uma live. Os dois estão solteiros atualmente. Além de atriz, ela também é cantora e apresentou diversas lives neste ano.

O show desta noite em Trancoso será transmitido no YouTube. Com o nome de Virada Brahma, o evento também terá Bruno & Marrone e Os Barões da Pisadinha –começa às 22h (horário de Brasília).

É possível assistir no link abaixo:

Mariana Rios e Gusttavo Lima juntos?

Na última semana, surgiu um boato de que Mariana e Gusttavo Lima teriam um romance por estarem ambos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os dois desmentiram.

“Só nos vimos no Villa Mix [durante a live do Nº1]. Não entendo as pessoas que criam isso… Me envolvendo nisso. Estou no olho do furacão. As pessoas fazem isso por likes”, explicou o artista em entrevista para Leo Dias, colunista do Metrópoles. “Eu não sei de onde tiraram isso!”, falou Mariana.

Ela perdeu o bebê que esperava ao sofrer um abordo espontâneo e terminou o noivado com o empresário Lucas Kalil no começo de dezembro.