Por onde andam cinco atores de A Viagem que estão sumidos das novelas? · .

Sucesso de 1994, A Viagem começou a ser reprisada novamente no canal Viva nesta segunda (21). Durante os próximos meses, o público poderá rever atores que se destacaram na história espírita mas não têm tido papéis em novelas mais recentes. Alguns seguem carreira, enquanto outros diversificaram suas atividades.

Thaís de Campos, atriz que interpretou a personagem Andrezza, continua trabalhando com atuação, mas de maneira diferente. Ela se tornou professora de teatro e hoje dá aulas em Portugal.

Já Fernanda Rodrigues encontrou um novo talento: ela faz parte do elenco de apresentadores do GNT, canal em que comanda um programa no qual crianças recebem festas de aniversário incríveis.

Veja por onde andam cinco atores de A Viagem que sumiram das novelas da Globo:

A atriz hoje faz sucesso como apresentadora

Fernanda Rodrigues

A atriz era adolescente quando fez o papel de Bia e, no ano seguinte, conquistou papel de destaque em Malhação. Fernanda fez 16 novelas na Globo, além de especiais e séries, e seu último trabalho como atriz na emissora foi uma participação em O Outro Lado do Paraíso (2017).

Desde 2015, Fernanda Rodrigues se tornou apresentadora: ela comanda o programa Fazendo a Festa, no GNT. Também já escreveu livro sobre ser mãe e produz conteúdo em suas redes sociais relacionado a crianças e maternidade.

Mattar foi o principal galã de A Viagem em 1994

Mauricio Mattar

Ele interpretou um dos personagens principais de A Viagem: Téo, o mais atormentado pelo espírito obsessor Alexandre (Guilherme Fontes). Galã dos anos 1980 e 1990, Mauricio Mattar fez parte do elenco da Globo até 2009. No ano seguinte, foi contratado pela Record, onde na última década fez novelas como Dona Xepa (2013), Jesus (2018) e Topíssima (2019).

Lucinha foi contratada da Record até este ano

Lucinha Lins

Lucinha Lins começou a carreira na TV nos anos 1970 e teve papéis importantes em novelas como Roque Santeiro (1985), O Salvador da Pátria (1989) e A Viagem, em que viveu a irmã da protagonista Diná (Christiane Torloni). Seu último trabalho na Globo foi Chocolate com Pimenta (2003).

A atriz foi contratada pela Record em 2006 e lá atuou em produções como Chamas da Vida (2008) e Apocalipse (2017). No ano passado, chegou a ser escalada para Topíssima (2019) e Amor Sem Igual, mas rejeitou os papéis porque queria se dedicar a um musical. Neste ano, seu contrato com a Record não foi renovado.

O ator agora se dedica a teatro nas ruas

Daniel Ávila

Ele foi astro mirim em A Viagem, no papel do menino Dudu, filho do protagonista interpretado por Antonio Fagundes. Daniel Ávila seguiu carreira como ator e esteve no elenco de outras novelas, como Corpo Dourado (1997) e O Profeta (2006). Também trabalhou na Record, em Rei Davi (2012) e Milagres de Jesus (2014). Nos últimos anos, no entanto, ele se encantou pela “arte pública”: trabalha como ator de rua e faz parte de grupos de teatro que levam espetáculos a locais públicos.

Thais deixou as novelas e virou professora

Thais de Campos

A atriz que viveu Andrezza, mulher de Raul (Miguel Falabella), também fez dezenas de trabalhos na Globo. Neste ano, apareceu na reprise de Fina Estama (2011) como Alice, par romântico de Íris (Eva Wilma). Thais de Campos está longe das novelas desde 2014 e há cinco anos vive em Portugal, onde dá aulas de teatro.