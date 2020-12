Por onde andam cinco atrizes de Felicidade que estão sumidas das novelas · .

Telespectadores que acompanharem a novela Felicidade (1991), disponível a partir desta segunda (21) no catálogo do Globoplay, poderão rever atrizes que tiveram destaque naquela época mas há anos não aparecem mais nos folhetins da Globo. Algumas se mantêm atuando, enquanto outras seguiram carreiras diferentes.

É o caso de Tatyane Goulart, a menina prodígio que interpretou a personagem Bia em Felicidade. Após a carreira como atriz mirim, Tatyane cresceu e fez outras novelas na emissora, mas há alguns anos deixou a Globo e se dedica à administração da empresa de dublagem de sua família.

Já Maitê Proença está na lista negra da Globo. Depois de não ter seu contrato renovado com a emissora, ela entrou na Justiça para pedir R$ 500 mil de indenização. Sem oportunidades em novelas, a atriz tem se dedicado a posts no Instagram e a um canal no YouTube.

Confira por onde andam cinco atrizes da novela Felicidade:

divulgação/tv globo e Reprodução/Youtube

Maitê foi a segunda Helena de Manoel Carlos

Maitê Proença

Maitê viveu a segunda Helena de Manoel Carlos na Globo, uma mulher dividida entre dois amores. A atriz teve longa carreira na emissora, com papéis marcantes em novelas como Cara & Coroa (1995), Da Cor do Pecado (2004), Gabriela (2012) e Liberdade, Liberdade (2016).

Após 37 anos de trabalho na Globo, ela não teve seu contrato renovado em 2016. Ela abriu um processo contra a emissora para receber valores referentes a direitos trabalhistas e só atuou em mais uma produção televisiva: a série Me Chama De Bruna, da Fox. Ultimamente, Maitê se mantém na mídia com entrevistas e posts que repercutem em seu Instagram.

reprodução/TV globo e instagram

Monique Curi hoje produz conteúdo online

Monique Curi

A atriz teve um de seus papéis de maior destaque na TV em Felicidade: ela viveu a personagem Lídia, a charmosa irmã de Helena. Monique ainda atuou em novelas como História de Amor (1995) e Laços de Família (2000), que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo. Seu último trabalho na TV foi em Haja Coração (2016), também reprisada atualmente.

Ela deixou a carreira de atriz de lado e investe na trajetória como produtora de conteúdo nas redes sociais. Monique tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e mantém um canal no YouTube em que fala de comportamento e bem-estar.

divulgação/tv Globo e Reprodução/Facebook

Cristina Prochaska está longe da TV desde 2012

Cristina Prochaska

A atriz, cujo sobrenome virou sinônimo do órgão sexual feminino após o diretor Eduardo Lafon (1948-2000) pedir para o câmera “fechar na Prochaska” durante o Carnaval de 1984 na Band, não parou de exercer a profissão, mesmo sem fazer novelas na Globo. Nos últimos anos, ela atuou em peças de teatro. Em Felicidade, ela vivia Sheila, mulher que tinha inveja de Helena.

Na TV, ela não dá as caras desde um episódio da série As Brasileiras, de 2012. Cristina também trabalha como fotógrafa e vive em Ubatuba, litoral de São Paulo. Em 2018, deu entrevista ao jornal O Globo em que afirmou que gostaria de voltar à TV, mas estava cansada de pedir papéis.

reprodução/tv globo e agnews

Tatyane fez sucesso como atriz mirim

Tatyane Goulart

Tatyane fez muito sucesso como atriz mirim em Felicidade, no papel de Bia, filha da protagonista Helena. Dali para a frente, ela teve espaço em outras novelas, como O Mapa da Mina (1993), Quatro por Quatro (1994) e Kubanacan (2003). Seu último papel na TV foi na novela Pecado Mortal (2013), da Record.

Tatyane seguiu outro rumo na carreira artística: ela assumiu o comando da empresa de dublagem e até empresou sua voz para séries importantes, como Game of Thrones (HBO). Mas ela não desistiu de ser atriz: no ano que vem, estará em Gênesis, nova trama bíblica da emissora de Edir Macedo.

divulgação/tv globo

A atriz viveu porta-bandeira na novela Felicidade

Maria Ceiça

A atriz teve muito destaque em Felicidade como Tuquinha, bela musa da escola de samba Mangueira. Ao longo da novela, sofreu com a agressividade de Tide (Mauricio Gonçalves), que se dizia apaixonado por ela. Maria Ceiça trabalhou em outras novelas da Globo –como Uga Uga (2000) e Por Amor (1997)– até 2000, e em 2005 foi para a Record, onde esteve no elenco de mais seis produções.

Insatisfeita com a emissora, na qual dizia ter poucas oportunidades de papéis, ela voltou para a Globo em 2019, num episódio de Sob Pressão (seu trabalho mais recente na TV). Maria Ceiça também é cantora e tem a própria produtora artística.

