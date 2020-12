Por onde andam? Dez atores de Kubanacan que sumiram das novelas · .

A volta da novela Kubanacan (2003) à mídia, com sua estreia no catálogo do Globoplay nesta segunda (7), fará com que telespectadores relembrem vários atores que aparecem nas cenas, mas não dão as caras nos folhetins da Globo há um bom tempo. Alguns continuam atuando em outros lugares, mas outros mudaram bastante os rumos de suas carreiras.

É o caso de Carolina Ferraz. A última novela dela foi Haja Coração (2016), que está em reprise atualmente na Globo. A atriz, que fez parte do núcleo principal de Kubanacan, hoje é apresentadora do Domingo Espetacular, na Record.

Já Iran Malfitano surpreendeu ao revelar, no ano passado, que havia se tornado motorista de aplicativo no Rio de Janeiro para pagar as contas. Com a repercussão que conseguiu com essa novidade, ele foi convidado a voltar à TV pela Record.

Veja por onde andam dez atores de Kubanacan que estão longe das novelas:

reprodução/tv globo e Instagram

Carolina Ferraz viveu a rebelde Rubi na novela

Carolina Ferraz

Uma das principais atrizes do elenco da Globo nos anos 1990 e 2000, Carolina está no ar atualmente na reprise de Haja Coração. Coincidentemente, essa foi sua última novela. Após ser dispensada da emissora (em 2017), ela processou a Globo para receber valores referentes a direitos trabalhistas e foi “banida” –nunca mais recebeu convites para novelas.

“Acredito que acabou. Não me chamam mais. Fiz muitas novelas e, sinceramente, agora não tenho mais a menor intenção de voltar a fazer”, disse ao . em 2019. Carolina continua na TV, mas seguiu outro rumo: desde julho ela apresenta o Domingo Espetacular, na Record.

Divulgação/tv globo e Instagram

Iran Malfitano trabalhou como motorista

Iran Malfitano

Galã jovem da Globo nos anos 2000, Iran Malfitano deixou a emissora após atuar em A Favorita (2008). Contratado pela Record, ele atuou em produções bíblicas, como Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016), sua novela mais recente. Em Kubanacan, o artista viveu Carlito, filho de Camacho (Humberto Martins).

Malfitano ficou três anos desempregado e, em 2019, começou a trabalhar como motorista de aplicativo para se manter. Ele foi reconhecido, ficou em evidência e conseguiu voltar à TV. Passou a dar aulas de interpretação, gravou uma participação especial no humorístico Dra. Darci, do Multishow, e atuou na segunda temporada da série Juacas, do Disney Channel. Ele está escalado para Gênesis, próxima novela bíblica da Record.

Reprodução/TV Globo

Lolita em Kubanacan e em sua última novela

Lolita Rodrigues

Atriz que fez parte da televisão desde sua inauguração, Lolita Rodrigues viveu dona Isabelita, que vivia brigando com sua vizinha, dona Dolores (Nair Bello). Consagrada, ela está aposentada desde 2009, quando atuou em Viver a Vida (2009). A artista está com 91 anos e mora em João Pessoa, na Paraíba, com sua filha.

Divulgação/TV Globo e Agnews

Tatyane Goulart passou a atuar como dubladora

Tatyane Goulart

Antes de interpretar a Mercedita de Kubanacan, Tatyane já era famosa como atriz mirim por ter se destacado em tramas como Felicidade (1991), O Mapa da Mina (1993) e Quatro por Quatro (1994). Seu último papel na TV foi na novela Pecado Mortal (2013), da Record.

Tatyane seguiu outro rumo na carreira artística: ela assumiu o comando da empresa de dublagem de sua família e até empresou sua voz para séries importantes, como Game of Thrones (HBO).

Divulgação/tv globo e Instagram

Del Sarto investe na carreira de cantor

Daniel Del Sarto

O ator viveu Guijermo em Kubanacan e foi contratado da Globo até 2013 –ele passou sete anos no elenco de A Turma do Didi e As Aventuras de Didi. Daniel Del Sarto fez uma novela na Record (Pecado Mortal, em 2013) e uma no SBT (Cúmplices de um Resgate, em 2016).

Ele também é cantor. Em 2018, foi jurado do Canta Comigo, reality musical da Record. Atualmente, o intérprete tem divulgado nas redes sociais seu trabalho na música.

divulgação/tv globo e instagram

Rafaela Mandelli tem feito séries de TV

Rafaela Mandelli

Após ser protagonista de Malhação em 2001, Rafaela Mandelli interpretou Soledad em Kubanacan e repetiu o par romântico com Iran Malfitano. Ela fez participações em outras novelas, como Cobras & Lagartos (2006) e O Tempo Não Para (2018), mas trabalhou muito mais em séries.

Rafaela protagonizou O Negócio (2013-2018), na HBO, e atuou também em produções como Desnude (2018) e A Divisão (2019).

reprodução/tv globo e Instagram

A atriz deixou a Globo e vive nos Estados Unidos

Thalma de Freitas

Em Kubanacan, Thalma interpretou Dalila, moça que tinha uma queda por Esteban. Ao longo de 18 anos de carreira na Globo, a atriz fez 14 novelas, como O Clone (2001), Sete Pecados (2007) e Laços de Família (2000), que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Em 2012, no entanto, ela mudou sua vida: engravidou, se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, e desde então vive de música. Thalma também é cantora e faz shows (atualmente, online). Como compositora, já teve suas canções gravadas por artistas como Gal Costa (Ecstasy) e Gabi Amarantos (Chuva).

divulgação/tv globo e instagram

Gomes em cena de Kubanacan e atualmente

Mário Gomes

Galã dos anos 1970 e 1980, Mario Gomes viveu o personagem Ferdinando em Kubanacan. Ele fez dezenas de novelas na Globo, e a última foi O Tempo Não Para. Nos últimos anos, ele investiu num novo negócio: montou um carrinho de lanches no Rio de Janeiro, o que lhe rendeu bastante repercussão. Gomes também se tornou garoto-propaganda de uma agência funerária.

divulgação/tv globo e instagram

O ator hoje está com 26 anos e vive no Recife

Pedro Malta

Quando era ator mirim em alta na Globo, Pedro Malta viveu Gabriel, filho de Marisol (Danielle Winits) e Enrico (Vladimir Brichta) em Kubanacan. Ele ainda fez outras novelas na emissora e depois passou 12 anos no elenco da Record. Seu último folhetim foi O Rico e Lázaro (2017).

Hoje, Pedro vive no Recife, em Pernambuco, e está terminando o curso de Rádio e TV. Ele sonha em se tornar cineasta e, em paralelo, também escreve contos, crônicas e pensa em publicar um livro.

divulgação/tv globo e instagram

Daniel Boaventura também faz teatro e é cantor

Daniel Boaventura

Além de estar no ar na reprise de Laços de Família, em Kubanacan Daniel Boaventura fez o papel de Juan, um galã mulherengo e alcoólatra. Ao longo das últimas duas décadas, ele atuou em diversas séries e novelas da Globo, como Malhação (2006-2008), Passione (2010) e Tapas & Beijos (2013-2015).

Em 2019, o artista fez uma participação especial em Éramos Seis. Neste ano, ele apareceu na série Hebe, interpretando Silvio Santos. O ator também se dedica muito à carreira no teatro e na música.