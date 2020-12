por que a passagem de Marinho não deu certo no Sul e agora o atacante brilha na Libertadores?

Principal destaque do Santos e melhor jogador do Brasileirão no Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet, Marinho irá enfrentar sua ex-equipe, o Grêmio, pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília).

Aos 30 anos, o atacante vive o auge da carreira e tem seu nome especulado até mesmo na seleção brasileira para convocações futuras. Em 31 jogos no ano, ele marcou 21 gols e deu sete assistências.

“O Marinho vem passando uma temporada iluminada. Na minha opinião é hoje o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Está vivendo um momento muito especial. Apesar de ele sempre segurar um pouco essa ansiedade, ele pode sonhar com uma convocação [para a seleção brasileira]. O Tite vem olhando muito para os jogadores que estão no futebol brasileiro”, disse Felipe Ximenes, superintendente esportivo do Santos, ao ESPN.com.br.

Antes disso, porém, o atacante uma passagem de quase um ano pelo time gaúcho com poucas partidas como titular.

“Acho que ele não vai ter nenhum estimulo maior do que disputar uma fase quartas de final de Libertadores. O fato de ele ter jogado no Grêmio acho que não vai ter um peso tão importante na performance dele, mas sim a temporada que vem fazendo, e a fase importante que a gente vai disputar”, afirmou Ximenes.

Como surgiu o Grêmio

Depois de fazer um excelente Brasileiro de 2017 pelo Vitória, Marinho foi cobiçado por vários clubes – incluindo Flamengo e Grêmio -, mas foi contratado pelo Changchun Yatai, da China. Após passar um tempo no futebol chinês, o atacante recebeu uma ligação do técnico Renato Gaúcho no meio de 2018 o convidando para voltar ao Brasil. O jogador tinha sido lançado como profissional nos tempos de Fluminense pelo próprio treinador, que gostava das características de drible e velocidade do atleta.

Pela boa relação que tinha com Renato e o desejo de brilhar em uma grande equipe, que tinha sido campeã da Libertadores no ano anterior, Marinho aceitou receber menos para jogar no clube tricolor.

Contratado por cerca de R$ 12 milhões pelo Grêmio, porém, não conseguiu se firmar entre os titulares. O time estava encaixado e ele enfrentou uma forte concorrência no ataque, principalmente de Éverton Cebolinha, que era o maior destaque da equipe.

Apesar de não estar feliz na reserva, ele não teve problemas com os companheiros de time ou da comissão técnica do Grêmio.

Em uma temporada, Marinho fez 28 jogos (sendo apenas 10 deles como titular), com dois gols marcados.

Brilho no Santos

Em 2019, Marinho recebeu uma oferta do Santos, que desejava sua contratação. O jogador viu a chance de jogar mais vezes pelo time da Vila Belmiro, que tinha perdido Rodrygo para o Real Madrid pouco tempo tempos.

Ele chegou à Vila Belmiro como parte da negociação do Grêmio por David Braz, que pertencia ao “Peixe”, mas estava emprestado ao Sivasspor, da Turquia. Além de ceder o zagueiro, o clube paulista pagou cerca de R$ 4,5 milhões.

Depois de começar os primeiros jogos como reserva, mas entrando quando sempre na segunda etapa, Marinho se firmou como titular de Sampaoli na campanha que terminou com o vice-campeonato do Brasileiro.

Com a saída do argentino e a chegada de Jesualdo Ferreira, o atacante jogou apenas no empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão, quando fraturou o pé esquerdo por causa de um pisão.

O jogador ficou de fora por algumas semanas e só se recuperou depois que começou a pausa no futebol por causa da pandemia.

Depois que se recuperou da parte clínica, Marinho passou os meses seguintes isolado em sua casa em Salvador recuperando a forma física para quando os campeonatos voltassem.

A chegada de Cuca, em agosto, para a vaga do demitido Jesualdo Ferreira melhorou a equipe e ajudou a projetar ainda mais o atacante. Desde que o futebol recomeçou, ele fez 30 jogos e anotou 20 gols. O jogador tem contrato com o Santos até 2022