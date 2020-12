Por que autor desistiu de amor proibido em Flor do Caribe? Veja outros cinco casos · .

Um segredo de Doralice (Rita Guedes) vai deixar o público de cabelo em pé em Flor do Caribe. A mulher de Quirino (Ailton Graça) deixará claro que Juliano (Bruno Gissoni) é mais do que um filho. Apaixonada pelo enteado, a cozinheira sairá de Vila dos Ventos para lutar contra os próprios sentimentos dentro de um convento. A novela das seis, no entanto, não é a única a abordar o incesto.

Em 2013, Walther Negrão decidiu tirar a funcionária de Dionísio (Sérgio Mamberti) de cena com medo de que a trama não fosse apropriada para a faixa. As produções que abordam o tabu costumam ser exibidas no final da noite, a exemplo das minisséries Os Maias (2001) e Nada Será Como Antes (2016).

Os telespectadores, no entanto, enxergam uma brecha no tabu em torno do romance entre pessoas com laços familiares ou consanguíneos. As relações entre primos são capazes de angariar até mesmo torcida. Diogo (Rodrigo Santoro) e Luciana (Camila Pitanga) tiveram um final feliz em Mulheres Apaixonadas (2003).

Relembre cinco romances proibidos das novelas:

Felipe Camargo e Vera Fischer em Mandala

Mandala

Dias Gomes (1922-1999) adaptou a tragédia grega Édipo Rei como a trama central de Mandala (1988). Laio (Perry Sales) decide romper o romance com Jocasta (Vera Fischer) depois da previsão do guru Argemiro (Carlos Augusto Strazzer) de que seu filho o mataria e teria um romance com a própria mãe. Ele sequestra o herdeiro e se afasta do grande amor da sua vida.

O destino, no entanto, prega uma peça no playboy. Édipo (Felipe Camargo) se apaixona à primeira vista pela personagem de Vera Fischer. Ele também se envolve em uma confusão de trânsito que culmina na morte de Laio. A trama sofreu com a censura da Ditadura Militar (1964-1985).

Cláudia Abreu e Henri Castelli em Belíssima

Belíssima

O último capítulo de Belíssima (2003) trouxe a revelação de que Vitória (Cláudia Abreu) foi abandonada ainda bebê por Bia Falcão (Fernanda Montenegro). A vilã sempre se opôs ao romance da protagonista com Pedro (Henri Castelli) por saber que eles eram tia e sobrinho –e, por sorte, Sabina (Marina Ruy Barbosa) não sofreu com doenças genéticas.

Vladimir Brichta e Deborah Secco em Segundo Sol

Segundo Sol

João Emanuel Carneiro sofreu críticas em Segundo Sol (2018) por conta da relação incestuosa de Remy (Vladimir Brichta) e Carola (Deborah Secco). Ele era filho de Nestor (Francisco Cuoco) e, por isso, irmão de Laureta (Adriana Esteves). Ao revelar que era mãe da ex-mulher de Beto (Emílio Dantas), a cafetina criou um problema que o autor não fez questão nenhuma de explicar.

Vera Fischer e José Mayer em Laços de Família

Laços de Família

Helena (Vera Fischer) deixou o Rio Grande do Sul ao engravidar do primo Pedro (José Mayer) em Laços de Família. Eles até já se reencontraram nos capítulos anteriores do Vale a Pena Ver de Novo, mas o peão ainda não sabe que Camila (Carolina Dieckmann) tem seu sangue nas veias.

O casal voltará a ficar junto na reta final da reprise para salvar a vida da personagem de Carolina Dieckmann. A dona da clínica vai engravidar do domador de cavalos em busca de um doador compatível de medula para a caçula, que sofrerá com a leucemia.

Jéssica Ellen e Chay Suede em Amor de Mãe

Amor de Mãe

Amor de Mãe vai dar um nó na cabeça de Lurdes (Regina Casé) em seu retorno à TV. A babá descobrirá que Danilo (Chay Suede) é Domênico, o filho que foi arrancado de seus braços. Em suma, o rapaz vive um romance com a própria irmã Camila (Jéssica Ellen), ainda que os dois não dividam o mesmo sangue –a professora foi adotada pela protagonista.

