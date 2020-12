Por que River aceitou perder Pratto às vésperas de semifinal contra o Palmeiras na Libertadores?

Causou surpresa para muitos a notícia de que Lucas Pratto está trocando o River Plate pelo Feyenoord, da Holanda, a uma semana do jogo de ida da semifinal contra o Palmeiras na Conmebol Libertadores. O aspecto financeiro ajuda a explicar a negociação.

O atacante, um dos ídolos e referências do atual elenco de Marcelo Gallardo, tinha também um dos maiores salários do clube, como explicou Gustavo Yarroch no programa “ESPN F360”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Seus ganhos ainda estavam vinculados ao dólar, o que aumentava o esforço do River para honrar os compromissos, diante da desvalorização na relação com o peso argentino.

Ainda devendo dinheiro a Pratto, o River não fez grande esforço para tentar convencer o atacante a permanecer. O atleta, ex-São Paulo e Atlético-MG, está com 32 anos e vê a oportunidade de atuar na Holanda como uma das últimas para se destacar na Europa.

No momento, com Gallardo, Pratto tinha pouco espaço, mas crê que ainda pode render em alto nível. Rafael Borré e Matías Suárez são os titulares do River.

Além da semifinal contra o Palmeiras, neste final de semana, o River tem um superclássico contra o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino.

Sem Pratto, Gallardo tem jovens como opções para o ataque. A principal delas é Julián Álvarez, de 20 anos. Federico Girotti, Lucas Beltrán e Benjamín Rollheiser são outras.