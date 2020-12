Por semifinal da Libertadores, CBF remarca jogos de Palmeiras e Santos no Brasileiro

A semifinal da Copa Libertadores provocou duas alterações na tabela do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, a CBF oficializou a remarcação das partidas pela 28ª rodada de Palmeiras e Santos, ainda envolvidos na disputa no torneio continental.

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, antes previsto para 6 de janeiro, foi alterado para as 19 horas (de Brasília) de 18 de janeiro, no Allianz Parque. Já a partida do Santos contra o Atlético-MG mudou de 7 de janeiro para as 19h15 de 27 de janeiro, no Estádio do Mineirão.

Pela semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o River Plate, enquanto o Santos aguarda pelo vencedor do confronto entre Racing e Boca Juniors. Mais cedo, a Conmebol confirmou os horários das partidas de ida, que estavam em conflito com os jogos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Às 21h30 (de Brasília) do dia 5 de janeiro, o Palmeiras encara o River Plate no Estádio Libertadores de América, uma vez que o tradicional Monumental de Núñez está indisponível. Já a partida de volta está marcada para as 21h30 de 12 de janeiro, no Allianz Parque.

O Santos, por sua vez, pega o vencedor do duelo entre Racing e Boca Juniors às 19h15 do dia 6 de janeiro, com local condicionado ao ganhador da série entre os argentinos. A segunda e decisiva partida está prevista para as 19h15 de 13 de janeiro, no Estádio da Vila Belmiro.

A grande decisão da Copa Libertadores foi previamente marcada pela Conmebol para o dia 30 de janeiro de 2021, no Estádio do Maracanã.

A exemplo da edição do ano passado do torneio continental, o título será novamente decidido em uma partida única.