Por unanimidade, Daniel Pereira e Aerton Reis são eleitos como presidente e vice do Penedense

Aconteceu nesta segunda-feira, 28 de dezembro, mais uma eleição para Diretoria do Sport Club Penedense, clube de futebol mais antigo do Estado de Alagoas.

Associados foram até a sede social do clube e por aclamação decidiram manter os mesmos gestores do Alvirrubro de Penedo para o biênio 2021 / 2022.

Daniel Pereira como presidente e Aerton Reis como vice-presidente. Confira como ficou a diretoria:

1*TESOUREIRO – Joaquim Reis

COBRADOR – Ranílson Félix

DIRETOR MÉDICO – Dr Ronaldo Vieira

SECRETÁRIO- Maciel Oliveira

DIRETORIA:

Marcelo Lobo

Carlos Henrique ( Carlinhos Center )

Farlly Matias

Rodrigo Rocha Bento

Nadja Maria

Os gestores agora poderão contar com apoio da nova secretaria municipal de Esportes e pretendem reforçar a base, além de restruturar fisicamente o Estádio Dr. Alfredo Leahy, para que o mesmo possa receber partidas de futebol, além de dar mais comodidade ao público e também atletas.

João Luiz Tavares, Presidente do Conselho Deliberativo do Penedense, homologou a eleição. Na oportunidade novos sócios ingressaram no quadro do clube. A posse da nova diretoria será ainda na primeira quinzena de Janeiro.

