PorOndeAnda: Cobie Smulders, a Robin Scherbatsky de How I Met Your Mother?

A atriz canadense Cobie Smulders fez grande sucesso durante as nove temporadas da série How I Met Your Mother, ao interpretar a também canadense Robin Scherbatsky.

Desde o encerramento do programa da CBS, ela tem-se aventurado entre os super-heróis do Universo Cinematográfico da Marvel, além de participar de algumas outras produções no cinema e na TV.

Confira #PorOndeAnda a atriz Cobie Smulders.

(Fonte: Frazer Harrison/Getty Images/Reprodução)Fonte: The List

O início da carreira

Antes de interpretar Robin, Cobie teve uma pequena e bem-sucedida carreira de modelo. Ela trabalhou por um tempo nos Estados Unidos e na Europa, até decidir largar a profissão e tentar ser atriz.

Seu primeiro trabalho na TV foi na ficção científica Jeremiah, em 2002. Depois, ela seguiu com pequenas participações em outros programas como Veritas: The Quest, Smallville, Andromeda e The L Word.

Sua quase participação em Lost

A carreira da atriz poderia ter sido bem diferente. Cobie fez um teste para interpretar a personagem Kate na então nova série Lost, mas ela acabou perdendo o papel para outra atriz canadense, Evangeline Lilly. Hoje, as duas atrizes são grandes amigas. “Ela me deve muito porque eu fui e falhei no teste”, brincou Cobie em uma entrevista.

(Fonte: Jason Merritt/Getty Images/Reprodução)Fonte: The List

O começo em HIMYM

No ano seguinte, ela finalmente conseguiu um papel de destaque na TV ao ingressar no elenco da nova série da CBS, How I Met Your Mother, para interpretar Robin Scherbatsky.

O curioso é que Robin originalmente não seria canadense, mas ao saberem da nacionalidade da atriz, os produtores do programa resolveram brincar com isso, o que se tornou uma grande marca para a personagem, incluindo seu passado de sucesso no Canadá como Robin Sparkles.

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: The List

Grave doença

Aos 25 anos, durante a gravação da 3ª temporada de How I Met Your Mother, ela foi diagnosticada com câncer em seus ovários. Após passar por diversas cirurgias, a atriz conseguiu vencer a batalha contra a doença, no entanto confessou: “acho que nunca vou me sentir livre do câncer”.

O início no universo dos heróis

Em 2007, seu amigo Joss Whedon preparava uma versão cinematográfica de Mulher-Maravilha. Cobie foi uma das atrizes cotadas para interpretar a heroína, mas após algumas dificuldades, o projeto foi cancelado.

Alguns anos depois, Whedon assumiu o comando da produção de Os Vingadores, lançado em 2012. Ele a convidou para interpretar a agente da S.H.I.E.L.D., Maria Hill. Cobie topou sem nem mesmo ler o roteiro.

(Fonte: Marvel/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Desde então, ela reprisou seu papel em vários outros filmes do universo da Marvel, como em Capitão América 2: O Soldado Invernal, Vingadores: Era de Ultron, Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e Homem-Aranha: Longe de Casa, além de aparecer em vários episódios da série Agents of S.H.I.E.L.D.

Outros trabalhos

Em 2016, ela estrelou, ao lado de Tom Cruise, o filme de ação Jack Reacher: Sem Retorno, no qual precisou executar várias cenas de ação, deixando de lado a dublê em algumas situações.

No ano seguinte, Cobie se juntou ao elenco da série Friends From College, da Netflix, porém, a série foi cancelada após somente duas temporadas.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: The List

Seu trabalho mais recente na TV foi na série Stumptown, também adaptada dos quadrinhos, na qual ela interpretou a personagem Dex Parios. A série foi lançada em 2019, mas, em 2020, devido à pandemia de covid-19, o programa foi encerrado após sua 2ª temporada.

Pois é, parece que Cobie realmente se manteve superativa no mundo do entretenimento!

Quem mais você gostaria de ver aqui no quadro #PorOndeAnda?