Você sabe o que aconteceu com Jennifer Carpenter, a Debra Morgan da série Dexter? Formada pela Escola de Artes Dramáticas de Julliard, a atriz já participou de diferentes filmes e séries de televisão desde o fim da série sobre o psicopata americano. Aqui, reunimos os pontos principais da carreira de Carpenter. Vamos conferir?

#PorOndeAnda: Jennifer Carpenter, a Debra Morgan de Dexter

Em Dexter, Jennifer interpretou a irmã do personagem principal, também policial. A personagem contou com arcos dramáticos intensos que a tornaram uma das personagens preferidas dos fãs do seriado. O que foi decepcionante para quem assistiu até o episódio final, quando ela foi assassinada por um serial killer conhecido como Brain Surgeon.

Na vida real, Jennifer se casou com Michael C. Hall e, após o fim da série, começou a atuar em produções do cinema e da televisão. Ela se destacou, principalmente, no gênero de terror. Carpenter participou de filmes como Onde o Diabo Se Esconde, O Exorcismo de Emily Rose, 12 Horas e Quarentena.

Vale destacar ainda que a atriz venceu o prêmio de Melhor Performance Assustadora em 2006, no MTV Awards. Foi seu papel em O Exorcismo de Emily Rose que garantiu a premiação. Porém, essa não foi sua única vitória. Após a temporada final de Dexter, a série reuniu 24 Emmy Awards, Golden Globes e diversos outros troféus, garantindo o status de Jennifer Carpenter como uma atriz de sucesso.

Jennifer e Michael continuaram casados durante alguns anos após a última temporada, mas anunciaram o divórcio em 2010. Em seguida, a atriz conseguiu papéis em alguns títulos como Battle in Seatle e Gone. Além disso, ela também emprestou sua voz para um personagem de um jogo de terror de video game, The Evil Within.

Sua voz também aparece na animação Confidential: Black Widow & Punisher, na qual ela dublou a Viúva Negra.

Sua vida pessoal também foi tão bem-sucedida quanto a profissional. Com 40 anos de idade, Jennifer Carpenter se casou com o músico Scott Avett em 2016, com quem segue junto até hoje.

Jennifer Carpenter em 2020

Em 2019, o jogo The Evil Within originou uma série, na qual Jennifer interpretou uma ex-agente da CIA contratada pelo FBI para caçar um dos vilões mais perigosos. Porém, a série não teve a audiência esperada e foi cancelada após o lançamento de apenas 13 episódios.

Neste ano, a atriz foi eleita como a Atriz Mais Sexy do Mundo pela revista Glam Mag, em edição publicada agora em dezembro.

No que diz respeito aos seus papéis, Jennifer Carpenter não assumiu nenhum personagem em 2020. Porém, não temos como negar que vale a pena ficar de olho nos próximos passos da atriz responsável por interpretar Debra Morgan, já que ela é uma artista excepcional e que ainda promete muito em Hollywood.

