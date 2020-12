PorOndeAnda: Zach Braff, o John Dorian da série Scrubs

Entre 2001 e 2009, Zach Braff chegou a ser um dos atores mais bem pagos da TV dos Estados Unidos, faturando cerca de US$ 350 mil por episódio na série Scrubs, uma das produções de maior sucesso na época.

Após sua saída da série na qual interpretava o jovem médico John Dorian, Braff chegou a ser indicado ao Emmy e ao Globo de Ouro, mas agora o ator tem encontrado dificuldades em manter a carreira na TV e no cinema.

Desde Scrubs, Braff estrelou alguns filmes, trabalhou como roteirista, fez algumas peças no teatro, incluindo na Broadway, e até esboçou um retorno à TV.

Confira #PorOndeAnda Zach Braff.

Outros trabalhos enquanto estrelava Scrubs

Enquanto atuava em Scrubs, Braff tentou alavancar sua carreira estrelando filmes como Um Beijo a Mais e O Ex-Namorado da Minha Mulher, no qual se reencontrou com Jason Bateman, com quem dividiu a tela em 2005 em uma pequena participação em Arrested Development.

Entretanto, foi em 2004 que Braff tentou dar seu passo mais ousado ao escrever o roteiro e dirigir o longa-metragem Hora de Volta (Garden State), talvez seu maior trabalho no cinema.

Dificuldades em novas produções

A partir disso, Braff viveu a pior parte de sua jornada nas telonas. Em 2009, o ator foi escalado com Cameron Diaz para uma comédia romântica chamada Swingles. Além de atuar, ele seria o diretor, porém o filme acabou não saindo do papel, mesmo com os esforços de Braff.

Para financiar seu próximo filme, Lições em Família (Wish I Was Here), Braff tentou um financiamento coletivo no site Kickstarter em 2013. Ele pediu US$ 2 milhões, mas o público reagiu negativamente pelo fato de o cineasta não colocar o próprio dinheiro no projeto. Mesmo assim, ele conseguiu arrecadar US$ 3,1 milhões. A produção teve custo total de cerca de US$ 6 milhões e arrecadou US$ 5,6 milhões em bilheteria no mundo.

Em 2017, ele ainda dirigiu o longa Despedida em Grande Estilo (Going in Style), estrelado por Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, um longa que dividiu a opinião da crítica.

Carreira no teatro

Em paralelo às tentativas no cinema, ele trabalhou no teatro e em 2011 estreou em Nova York a peça All New People. Depois do sucesso em território norte-americano, a produção foi levada para a Escócia e para a Inglaterra.

Em 2014, Braff atuou na Broadway durante 4 meses no musical de Woody Allen Bullets Over Broadway.

Tentativa de recomeço na TV

Em 2017, a ABC convocou Braff para protagonizar um projeto intitulado Alex, Inc. uma comédia na qual ele viveria um personagem que busca abrir a própria empresa. O ator chegou a dirigir quatro episódios da série, porém mais uma vez a aposta não deu certo, e o programa foi cancelado após uma única temporada. A crítica também não recebeu bem o seriado.

O próprio podcast

Em 2020, Braff se reuniu com o ex-colega de Scrubs Donald Faison para criar o podcast Fake Doctors, Real Friends.

Durante a pandemia, Braff chegou a hospedar a esposa e o filho pequeno de seu amigo da Broadway Nick Cordero, que ficou internado devido à covid-19 e, tendo enfrentado dificuldades geradas pela doença, acabou falecendo em julho.

Atualmente, Braff trabalha em dois projetos nos quais atuará: os filmes Shriver e Tiburon.