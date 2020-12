Porta dos Fundos lança especial de Natal inspirado em filme indicado ao Oscar · .

O Porta dos Fundos lançou nesta quinta-feira (10) Teocracia em Vertigem, o especial de Natal de 2020 da produtora. O filme é inspirado no documentário brasileiro indicado ao Oscar –Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa. A edição deste ano apresenta piadas bíblicas, como já foi feito em longas anteriores, um Jesus rapper e muitas referências à política nacional.

Roteirista e intérprete de Jesus no humorístico, Fábio Porchat explicou o motivo pelo qual o filme continua tendo inspiração religiosa, apesar de também abordar outros aspectos.

“O velho testamento é gigante. Só a história de Ló dá um especial inteiro maravilhoso. As pessoas não conhecem a história da Bíblia, as pessoas não sabem quem é Barrabás, não sabem que é Pôncio Pilatos. [Então] eu não acho que tenha fim. Desde o primeiro, o tema tem sido religioso e não precisa ser. Um ano pode ser sobre Papai Noel…. Mas a Bíblia tem muito chão”, declarou o ator em entrevista ao G1.

Ao ser questionado sobre as referências do documentário da Netflix, o apresentador disse que há poucas sequências inspiradas na produção.

“Ele foi mais um ponto de partida, mais uma brincadeira com o formato, do que qualquer outra coisa. Tem a narração de uma diretora, a gente bota a Petra [Costa, diretora do documentário] para brincar um pouquinho e rir disso. São algumas referências, mas não ficamos presos a isso. O documentário é só uma inspiração”, explicou Porchat.

Democracia em Vertigem retrata, entre outras coisas, os bastidores do impeachment da presidente do Brasil Dilma Rousseff e o julgamento de seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva.

O Teocracia em Vertigem é o primeiro especial do grupo de humor após a sede do Porta dos Fundos sofrer um ataque com coquetéis molotov no fim de 2019. Um dos suspeitos, Eduardo Fauzi, foi preso na Rússia, extraditado, virou réu e teve a prisão preventiva decretada em setembro de 2020.

