Portal do Detran-SP oferece mais de 70 serviços online

Para atender melhor os motoristas do estado de São Paulo, o site do Detran-SP passou por uma grande reformulação nesta semana. Agora, o portal oferece 72 opções de serviços online.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, com as recentes mudanças, o número de processos que podem ser realizados através da página aumentou em 67%. Anteriormente, os usuários tinham acesso a apenas 43 procedimentos na plataforma.

Nova página destaca os principais serviços do Detran-SP e facilita o acesso a outros.Fonte: Detran-SP/Reprodução

Com a reformulação, a nova página do Detran-SP passou a destacar as opções mais procuradas pelos motoristas. Por exemplo, no topo do site estão ícones que direcionam para os serviços como “CNH – Habilitação”, “Veículos”, “Infrações” e “Educação”.

Os usuários também podem solicitar a 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e realizar o registro e a transferência veicular através do portal. Outras opções disponíveis são a consulta dos pontos da CNH e de multas relacionadas ao veículo.

Em grande parte dos serviços, os motoristas devem realizar um breve cadastro na plataforma utilizando o número do CPF. Assim, eles terão acesso ao painel “Meu Detran” para dar sequência e acompanhar os processos digitais.

Reformulação busca tornar os processos mais simples para os usuários.Fonte: Detran-SP/Reprodução

Mudanças devido à pandemia

Parte da reformulação do portal do Detran-SP está relacionada à pandemia do coronavírus. Com a possibilidade de realizar diversos procedimentos através dos meios digitais, o usuário não precisa comparecer aos postos de atendimento presenciais.

“As transformações digitais fazem parte do mundo moderno e o Detran-SP acompanha essa evolução. Justamente por estarmos vivendo um período de transição, o cidadão precisa ser orientado sobre como proceder. Por isso, realizamos as mudanças que agora tornam os processos ainda mais simples”, destaca Ernesto Mascellani Neto, diretor-presidente do órgão.

Para ver todas as 72 opções de serviços online do Detran-SP, acesse o site oficial do órgão.