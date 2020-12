Porto vence o Benfica por 2 a 0 e conquista a Supertaça de Portugal

Porto e Benfica se enfrentaram nesta quarta-feira (23) pela decisão da Supertaça de Portugal. Melhor para os Dragões, que venceram por 2 a 0, gols de Sérgio Oliveira e Luis Díaz, e conquistaram o título.

O primeiro tempo não foi das chances mais claras criadas. O Porto, logo aos três minutos, ficou reclamando de pênalti após toque de mão de Gilberto dentro da área. O árbitro consultou o VAR, mas não marcou a penalidade.

No entanto, aos 23 minutos o Porto teve a penalidade marcada. O goleiro Vlachidomos cometeu falta dentro da área, o árbitro mais uma vez utilizou o VAR para checar o lance e, desta vez, marcou o pênalti.

Na cobrança, Sérgio Oliveira bateu no canto direito, sem chances para o goleiro do Benfica.

Aos 30, quase o segundo do Porto. Mais uma vez com Sérgio Oliveira. O meia arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol de Vlachidomos.

Sérgio Oliveira e Otávio, do Porto, disputando bola com Taarabt, do Benfica, em partida válida pela Supertaça de Portugal Getty Images

Segundo tempo

O Porto foi quem teve as melhores chances na primeira etapa. Na segunda, os Dragões também voltaram melhores. Logo aos seis minutos, Uribe recebeu em profundidade e obrigou Vlachidomos a fazer grande defesa e mandar para escanteio.

Aos 14 minutos, a primeira boa chance do Benfica. Grimaldo cobrou falta e obrigou Marchesín a fazer boa defesa.

O Porto ficou reclamando de um novo pênalti aos 26 minutos. Manafá foi derrubado na área, mas a arbitragem mandou seguir.

Dois minutos depois, Mbemba conseguiu finalizar da entrada da área, mas Vlachidomos novamente apareceu e defendeu.

O empate do Benfica quase saiu aos 43 minutos. Grimaldo, novamente de falta, bateu e a bola estourou no travessão de Marchesín.

Mas, quem matou o jogo foi o Porto. Luis Díaz, que havia entrado na segunda etapa, recebeu lançamento de Corona e bateu no canto direito de Vlachidomos.

Porto 2 x 0 Benfica

GOLS: Porto: Sérgio Oliveira e Luis Díaz

PORTO: Marchesín; Manafá, Mbemba (Diogo leite), Pepe e Sanusi; Corona (Baró), Sérgio Oliveira (Grujic), Uribe e Otávio; Marega (Toni Martínez) e Taremi (Luis Díaz). Técnico: Sérgio Conceição

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto (Diogo Gonçalves), Otamendi, Vertonghen e Grimaldo (Nuno Tavares); Rafa Silva (Seferovic), Weigl (Pedrinho), Taarabt e Everton ‘Cebolinha’; Waldschmidt e Darwin Núñez. Técnico: Jorge Jesus

Porto chegou aos 15º jogo consecutivo sem derrota

Porto chegou à 6ª vitória consecutiva

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pela Liga NOS.

*horário de Brasília