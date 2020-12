Porto vence Tondela em jogo de sete gols e embala no Português

Jogando no Estádio do Dragão, neste sábado, a equipe do Porto recebeu o Tondela pela 9ª rodada do Campeonato Português. Em partida movimentada de sete gols, o Porto venceu por 4 a 3 e embalou uma sequência de três vitórias na competição.

Parecia fácil, mas só parecia! O Porto saiu na frente logo aos 4 minutos de jogo, com Sanusi. Mas não demorou muito para os visitantes surpreenderem os Dragões e virarem a partida – aos 20, com Mário González, e aos 33, com Rafael Barbosa. O Porto reagiu rápido e Marega deixou tudo igualado ainda na primeira etapa.

Com quatro gols nos quarenta e cinco minutos iniciais, a segunda etapa reservou ainda mais emoções. Marega anotou o segundo dele no jogo e Taremi fez o quarto dos azuis e brancos. Aos 29, Mário González trouxe mais emoção ao jogo e anotou o terceiro do Tondela.

Uribe ainda foi expulso nos acréscimos. Mesmo com o placar apertado e um jogador a menos, o Porto conseguiu administrar o resultado e guardar três pontos na competição. O resultado mantém a equipe entre as cinco primeiras da tabela e na luta pela liderança do campeonato.

Outros resultados da rodada:

Moreirense 1 x 1 Gil Vicente

Vitória SC 1 x 0 Portimonense

Famalicão 2 x 2 Sporting