Portuguesa volta a vencer o Marília e conquista o título inédito da Copa Paulista

A Portuguesa é a campeã da Copa Paulista de 2020. Nesta quarta-feira, a Lusa recebeu o Marília no Estádio do Canindé, em São Paulo, e venceu pelo placar de 3 a 2. O resultado, somado ao triunfo por 2 a 1 na partida de ida, garantiu o título inédito à equipe da capital.

Com a conquista, a Portuguesa irá receber R$ 250 mil de prêmio e poderá escolher entre a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou a presença na Copa do Brasil de 2021. O MAC ficará com a vaga restante.

A Lusa tirou o zero do marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Raphael Luz recebeu passe em profundidade e se enroscou com Geninho dentro da área. O árbitro viu o lance e marcou a penalidade máxima, cobrada e convertida pelo atacante Adilson Bahia.

Aos 14 minutos da etapa final, Geovani ampliou a vantagem após limpar a marcação e arriscar o chute de fora da área. No minuto seguinte, Léo Couto ficou com a sobra e finalizou de longa distância, no ângulo do goleiro Dheimison, para descontar. Contudo, Raphael Luz voltou a aumentar a vantagem dos donos da casa aos 20.

Aos 38, Diogo Calixto mergulhou de cabeça após cobrança de escanteio na segunda trave e voltou a dar esperança ao Marília. Porém, não foi o suficiente para evitar a vitória e o título da Portuguesa.