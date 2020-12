Postagem de Richarlison nas redes sociais deixa torcedores do Chelsea na bronca

O atacante Richarlison postou uma mensagem nas redes sociais nesta manhã e torcedores do Chelsea (ING) reagiram à possível provocação. Após o “Pombo” desejar bom dia menos aos “chorões”, alguns fãs do clube londrino rebateram nos comentários. O Everton venceu o Chelsea por 1 a 0 no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

– Bom dia menos para os chorões – postou Richarlison no Twitter.

– Sinto que você quase morreu aqui, seu m… – respondeu um torcedor do Chelsea com uma foto do atacante deitado tomando uma “dura” do meia Kovacic.

Em seguida, o brasileiro respondeu à foto com um gif de um gol dele marcado contra o Chelsea em uma vitória na última temporada.

– Você virá ao Stanford Bridge (estádio do Chelsea) em breve – provocou um outro torcedor do time londrino.

– Ego do Ronaldo, habilidade do Cisse – disse outro.

O gol da vitória do Everton sobre o Chelsea no Goodison Park foi marcado por Sirgudsson, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Veja algumas reações à postagem de Richarlison:

Bom dia menos para os chorões 😭 — Richarlison Andrade (@richarlison97) December 13, 2020