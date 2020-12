Pratto deixa River Plate para jogar no futebol holandês antes da semifinal da Libertadores, diz TV

O River Plate perderá nas próximas horas um de seus atacantes mais experientes para a reta final da Conmebol Libertadores e do Campeonato Argentino. Segundo a emissora argentina TNT Sports, Lucas Pratto está de saída.

O centroavante de 32 anos, com passagens por Atlético-MG e São Paulo, será emprestado ao Feyenoord até o final da temporada na Holanda sem nenhum custo para o time holandês.

A negociação não inclui uma cláusula de compra, mas o time dos Países Baixos terá a opção de negociar com os Millonarios caso tenham interesse na manutenção do experiente centroavante.

Pratto viajará para a Holanda para assinar seu contrato com o novo clube nesta terça-feira (29) e se tranformará na segunda perda que o técnico Marcelo Gallardo tem no setor. Nos últimos meses, o treinador viu Ignacio Scocco ser negociado com o Newell’s Old Boys.

Este será o terceiro time de Pratto na Europa. Entre 2008 e 2009, o argentino atuou pelo FK Lyn, da Noruega, e depois passou pelo Genoa, de 2011 a 2012.

A saída do atacante de 32 anos acontece uma semana antes do primeiro duelo do River Plate contra o Palmeiras, pela semifinal da Conmebol Libertadores. O confronto será decidido no Allianz Parque, no dia 12.