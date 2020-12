Pré-História brasileira: Como pode cair no Enem

Você sabia que no Brasil existem diversos vestígios de Pré-História brasileira, Fósseis, Sambaquis, pinturas rupestres evidenciam como era esse período por aqui.

Segundo especialistas, o território que compreende o Brasil atualmente foi ocupado por homens entre 40 e 50 mil anos atrás.

A saber, os primeiros seres humanos a chegarem no continente vieram da Ásia. Segundo pesquisadores é provável que eles tenham chegado após passarem pelo Estreito de Bering.

Portanto, daí em diante foram se espalhando pelo continente até chegarem ao sul, dando início ao povoamento do território brasileiro.

Ademais, eles são pessoas pré-históricas ancestrais dos índios que habitam o Brasil até os dias de hoje.

O assunto poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Pré-História Brasileira – Vestígios

No Brasil existem vários sítios arqueológicos pré-históricos que são estudados por pesquisadores. Os mais relevantes ficam no interior do Piauí, na região de São Raimundo Nonato.

Pesquisadores descobriram presença importantes como:

Ossos de animais pré-históricos

Artefatos de cerâmica

Fragmentos de fogueira

Machados de pedra

Pinturas rupestres

Os sambaquis ou concheiros como podem ser conhecidos, surgem como ricas fontes para o estudo da pré-história brasileira, sobretudo no litoral.

A saber, os sambaquis se formaram há milhares de anos, devido ao acúmulo de conchas e resíduos descartados na superfície. Desse modo, entre uma camada e outra de conchas, artefatos, ossos e diversos outros objetos são encontrados.

Regiões habitadas

Houve uma grande ocupação no território brasileiro durante a pré-história. As descobertas arqueológicas descobriram grupos de humanos.

Sobretudo nas regiões da Amazônia, Piauí, Lagoa Santa em Minas Gerais e no litoral dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Características do homem pré-histórico brasileiro

Segundo os estudos realizados por especialistas, pode-se afirmar que os homens na Pré-História tinham como características:

Sobreviviam da caça, pesca e coleta de frutas

Usavam machados e lanças de madeira com ponta de pedra para caça

Nas regiões litorâneas consumiam frutos do mar

Usavam o fogo para cozinhar e como proteção contra animais perigosos

Os homens pré-históricos do interior viviam em cavernas

Já os pré-históricos do litoral viviam em cabanas de madeira ou palha

Usavam objetos de cerâmica para estocar grãos e água

Realizam pinturas rupestres no interior de cavernas

Viviam em grupos com divisão de tarefas

Preferiam morar em regiões próximas a rios e lagos pois tinham a facilidade para conseguir água, pesca e tomar banho.