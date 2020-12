Prefeita Vera Dantas prestigia Dia do Evangélico em Igreja Nova

Com o tema “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra”, a comunidade evangélica de Igreja Nova comemorou o Dia do Evangélico e o Dia da Bíblia, na última sexta feira (11), com um grande culto no Ginásio de Esportes, com show da cantora Rute Assunção e apresentações do coral de crianças, de jovens e de mulheres.

O evento foi organizado pelos pastores Gesselio (Assembléia de Deus) e André (Igreja Batista Ágape) de Igreja Nova, com pregação do pastor Elias de Olho D’água Grande e ainda contou a presença e participação de pastores e fiéis de diversas localidades.

A prefeita Vera Dantas, a Secretária de Gabinete, Carla Dantas, e os vereadores Alando Lima, Cidário dos Santos, André Santos, Marivaldo da Silva e Damião Lázaro prestigiaram o evento.