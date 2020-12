Prefeitura de Balneário Camboriú SC divulga novo EDITAL de Processo seletivo

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Agente de Combate as Endemias; e Agente Comunitário de Saúde.

Agente de Combate as Endemias; e Agente Comunitário de Saúde. NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Técnico de Enfermagem/ ESF; Técnico de Enfermagem/ SAMU; Técnico em Radiologia; Técnico de Laboratório; Motorista/ Socorrista – SAMU; Técnico em Enfermagem; e Técnico em Saúde Bucal;

Técnico de Enfermagem/ ESF; Técnico de Enfermagem/ SAMU; Técnico em Radiologia; Técnico de Laboratório; Motorista/ Socorrista – SAMU; Técnico em Enfermagem; e Técnico em Saúde Bucal; NÍVEL SUPERIOR: Médico Endocrinologista; Médico Endocrinologista Pediátrico; Médico/ ESF; Médico Geriatra; Médico Infectologista; Médico Mastologista; Médico Ortopedista Pediátrico; Médico Otorrinolaringologista; Otorrinolaringologista Pediátrico; Médico Proctologista; Médico Dermatologista; Médico Gastroenterologista; Médico Gastroenterologista Pediátrico; Ginecologista/ Obstetra; Médico Urologista; Médico Veterinário; Médico Anestesiologista; Médico Auditor; Médico Cardiologista; Médico Cardiologista Pediátrico; Médico Clínico Geral; Terapeuta Ocupacional; Médico Neuropediatra; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Alergologista ou Imunoalergologista; Médico Psiquiatra Infantil; Médico Reumatologista; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Enfermeiro – ESF; Farmacêutico; e Fonoaudiólogo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.507,63 a R$ 15.724,45, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 5 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da Fepese. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

A seleção consistirá com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos atuais, noções de informática, conhecimentos específicos do cargo, saúde pública, higiene e segurança no trabalho. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de janeiro de 2021.

Informações do concurso