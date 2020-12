Prefeitura de Buriti Bravo MA oferta mais de 120 vagas em todos os níveis

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Buriti Bravo abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 129 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Motorista D (6); Vigia (12); Agente de Serviços Funerários (2); Auxiliar de Serviços Gerais (9);

NÍVEL MÉDIO: Auxiliar de Laboratório (1); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Técnico em Laboratório (1); Agente Comunitário de Saúde (15); Agente Administrativo (6); Agente Social (2); Recepcionista (4); Técnico em Enfermagem (3); Atendente de Farmácia (6); Digitador (3); Fiscal de Tributos (3);

NÍVEL SUPERIOR: Professor de 1º ao 5º Ano – Zona Rural (8); Professor de 1º ao 5º Ano – Zona Urbana (8); Professor do 6º ao 9º Ano ? Matemática ? Zona Rural (2); Professor do 6º ao 9º Ano ? Português ? Zona Rural (2); Professor do 6º ao 9º Ano ? Português ? Zona Urbana (1); Professor do 6º ao 9º Ano ? Matemática ? Zona Urbana (1); Assistente Social (2); Bibliotecário (1); Biomédico (1); Procurador Municipal (2); Cirurgião?Dentista (2); Enfermeiro (2); Engenheiro Agrônomo (1); Farmacêutico?Bioquímico (2); Fisioterapeuta (1); Orientador Pedagógico (10); Psicólogo (2); Psicólogo Escolar (1); Tecnólogo em Radiologia (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (2); Nutricionista (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 18 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Legatus. O valor da inscrição oscila entre R$ 74,40 a R$ 97,65.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico – matemático, noções de informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 7 de março de 2021, em locais e horários a serem informados em data posterior. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

