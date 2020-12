Prefeitura de Campo Grande MS anuncia vagas para Guarda Civil Municipal

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Grande faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 273 vagas para o cargo de Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe.

De acordo com edital, a função exige:

Idade entre 18 e 40 anos;

Ensino médio completo;

Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B;

Estatura mínima: homens – 1,65m; Mulheres – 1,60m;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada em exame médico pericial realizado pela perícia médica do município, condicionada à apresentação dos documentos médicos e laboratoriais específicos para o exercício do cargo;

Entre outros.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.690,02, mais R$ 294,00 de bolsa-alimentação, por carga horária de 180 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de dezembro (a partir das 00h) de 2020 até as 23h59 do dia 28 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Selecon. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 17 a 22 de dezembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, legislação municipal e conhecimentos específicos;

Prova de aptidão física (PAF); (caráter eliminatório);

Avaliação psicológica (caráter eliminatório);

Exame médico e toxicológico (caráter eliminatório);

Investigação social (caráter eliminatório);

Curso de formação técnico-profissional (caráter eliminatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de maio de 2021, das 8h30 às 12h30, em local e horário a serem informados ao candidato, via cartão de confirmação de inscrição (CCI), a ser disponibilizado no dia 11 de maio de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar e executar o policiamento preventivo da cidade, para proteção dos bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias públicas, parques, praças, jardins, edifícios públicos e quaisquer outros de domínio público municipal; – exercer funções de poder de polícia administrativa, por atribuição legal ou delegação específica, para o cumprimento do disposto na Lei n. 2.909, de 27 de julho de 1992, que instituiu o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande; – prevenir, inibir, coibir, pela presença e vigilância, as infrações penais e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, para prevenir, em especial, a ocorrência de atos ilícitos, danos, vandalismo e sinistros; – planejar, coordenar e executar as atividades de preservação e proteção de bens, equipamentos e prédios públicos do Município de Campo Grande, em especial, unidades escolares e saúde, centros de assistência social, museus e prédios utilizados na prestação de serviços públicos de competência municipal; entre outros.

Informações do concurso