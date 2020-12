Prefeitura de Iacanga SP anuncia novo Processo seletivo! Até R$ 3.154,88

Edital publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Iacanga abriu novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível superior na autarquia municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.868,08 a R$ 3.154,88, ou R$ 19,12 hora/aula.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Artes;

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Inglês;

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Geografia;

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Matemática;

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Ciências;

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Língua Portuguesa;

Professor de Educação Básica Infantil (PEB-I); Professor de Educação Básica I (PEB-I);

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – História; Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE);

Professor de Educação Básica II (PEB-II) – Educação Física; Estagiário de Pedagogia.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OM Consultoria. A taxa de inscrição está fixado em R$ 29,98.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos de cada área.

A seleção é válido para o ano letivo de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso