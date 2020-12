Prefeitura de Juiz de Fora MG prepara um novo EDITAL com 664 vagas

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora prepara um novo edital de concurso público em 2021. A oferta será 664 vagas em diversas especialidades na Secretaria Municipal de Educação.

Confira abaixo as oportunidades:

Coordenador pedagógico (31 vagas);

Secretário escolar I (36 vagas);

Professor regente A (372 vagas);

Professor regente B nas disciplinas de Educação Física (44 vagas); Língua Portuguesa (56 vagas); Matemática (35 vagas); Artes (13 vagas); Geografia (18 vagas); História (26 vagas); Inglês (09 vagas); e Ciências (24 vagas), funções que exige o ensino superior (licenciatura) na área escolhida.

Os salários oferecidos variam entre R$1.795,76 e R$1.866,06.

Conforme o projeto básico, o edital está previsto para ser publicado em fevereiro de 2021, com inscrições de maio a junho, e provas objetivas previstas para julho. As avaliações discursivas (redação) e práticas devem ocorrer nos meses de setembro e novembro de 2021. Além da prova de títulos dos aprovados prevista para janeiro 2022.

As datas informadas acima constam no cronograma previsto para seleção, porém podem passar por mudanças conforme a contratação da banca organizadora do certame.

Informações do concurso