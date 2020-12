Prefeitura de Osasco SP divulga novo EDITAL de Processo seletivo

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Osasco faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 70 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior para atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Confira abaixo as oportunidades:

Médico regulador intervencionista (13);

Telefonista auxiliar de regulação médica (5);

Enfermeiro intervencionista (5);

Técnico de enfermagem intervencionista (18);

Condutor de veículo de urgência (28);

Rádio operador (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 929,78 a R$ 4.318,72, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 28 de janeiro (a partir das 10h) até as 23h59 do dia 04 de março de 2021, no endereço eletrônico da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp). O valor da inscrição oscila entre R$ 44,50 e R$ 82,20, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 29 de janeiro de 2021, conforme edital.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e política de saúde e conhecimentos específicos; mais prova prática (caráter classificatório) apenas para o cargo de condutor de veículo de urgência.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 11 de abril de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso