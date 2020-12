Você poderá assistir tudo ao vivo sem sair de casa

A cerimônia que empossará o prefeito eleito Ronaldo Lopes e seu vice, João Lucas, já foi divulgada pela Prefeitura de Penedo. Devido a pandemia do coronavírus COVID-19, o evento que celebra a democracia será transmitido todo ao vivo, sem que as pessoas precisem se deslocar até o local do evento para acompanhar este acontecimento que marca a cidade ribeirinha.

No dia 01 de janeiro de 2021, a partir das 19h, acontece a missa na Catedral Diocesana celebrada pelo Padre Edinaldo Santos, com a presença do prefeito e vice eleitos, além de também futuros secretários municipais e vereadores. Já às 20h, na Câmara Municipal, será iniciada a posse dos novos parlamentares, para que em seguida aconteça a posse oficial de Ronaldo Lopes e João Lucas na casa legislativa.

Finalizando o evento, os novos gestores municipais irão se dirigir até a sede da prefeitura, onde haverá a transmissão de cargo, onde Marcius Beltrão entregará a simbólica chave da cidade para o novo gestor. Após isso, começará a nomeação dos novos secretários municipais e em seguida o prefeito e o vice irão fazer o primeiro discurso para toda população penedense.

A transmissão será ao vivo no Facebook e Instagram da Prefeitura de Penedo e também no Instagram do prefeito Ronaldo Lopes.

Todos as medidas preventivas contra o coronavírus serão adotadas. A organização pede para que quem queira assistir presencialmente, use máscara, mantenha distanciamento social e higienize sempre as mãos com álcool.

Da Redação