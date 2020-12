Prefeitura de Ponte Serrada SC divulga processo seletivo para todos os níveis

Localizado a 471 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Ponte Serrada abriu novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Técnico em Enfermagem; Agente de Combate à Endemias; Auxiliar de Saúde Bucal; Monitor (Agricultura); Monitor (Administração); Agente de Informática; Agente Educacional II; Fiscal da Vigilância Sanitária; e Monitor (Assistência Social).

NÍVEL SUPERIOR: Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Educação Infantil; Psicopedagogo; Assistente Social; Professor de Educação Física; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Geografia; Professor de Ensino Religioso; Professor de Educação Especial; e Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.083,14 a R$ 3.252,69, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 7 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora NBS Provas. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 65,00 (nível médio) e R$ 80,00 (nível superior), com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 24 de dezembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de janeiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso