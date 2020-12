Prefeitura João Pessoa PB divulgou novo EDITAL com mais de 600 vagas

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de João Pessoa divulgou a abertura de novos editais de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 601 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, nas áreas administrativa e da saúde. Os salários oferecidos variam entre R$1.306,48 a R$ 6.412,30.

Confira abaixo as oportunidades:

Engenheiro (10 vagas); arquiteto (10 vagas) – nível superior; e assistente administrativo (300 vagas).

Assistente social em saúde (05 vagas); enfermeiro (38 vagas); farmacêutico (13 vagas); biomédico (01 vaga); psicólogo (17 vagas); condutor de ambulância (03 vagas); fisioterapeuta (11 vagas); nutricionista (09 vagas); médico (93 vagas); sanitarista (03 vagas); técnicos de enfermagem (81 vagas), radiologia (02 vagas); imobilização ortopédica (01 vaga); e laboratório (04 vagas).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de janeiro (área administrativa) e até 25 de janeiro de 2021 (área saúde), no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto AOCP.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021 (área saúde). O resultado final está previsto para sair no dia 7 de abril de 2021.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal João Pessoa PB

: Prefeitura Municipal João Pessoa PB Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 601

: 601 Remuneração : R$1.306,48 a R$ 6.412,30

: R$1.306,48 a R$ 6.412,30 Inscrições : até 18 de janeiro (área administrativa) e 25 de janeiro de 2021 (área saúde)

: até 18 de janeiro (área administrativa) e 25 de janeiro de 2021 (área saúde) Provas : 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021

: 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital