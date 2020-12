Prefeitura Municipal de Cotiporã RS encerra inscrições nesta terça-feira (22)

No Estado do Rio Grande do Sul, A Prefeitura Municipal de Cotiporã tem inscrições até hoje, 22 de dezembro de 2020. O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental e médio.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil; Assistente Administrativo; Operador de Máquinas e Operário; Auxiliar de Serviços Gerais; e Motorista. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.279,73 e R$ 1.932,65, por carga de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de dezembro de 2020, na Prefeitura de Cotiporã, localizado na rua Silveira Martins, nº 163, Centro, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, em dias úteis. A taxa de inscrição está fixada em R$ 48,10.

PROVAS

Para avaliar os candidatos, será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com conteúdo programático composto por questões de português, matemática, conhecimentos gerais e específicos. A prova objetiva está prevista para ser aplicada nos dias 5 e 6 de janeiro de 2021, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Saber, situada na rua Pedro Breda, nº 374, Centro, com duas horas de duração.

