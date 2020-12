Prefeitura Municipal de Paranatinga MT tem PROVAS remarcadas

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Paranatinga retifica edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 43 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação II), as provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) foram remarcadas e agora está prevista para o dia 10 de janeiro de 2021.

As vagas destinadas são para os cargos de Vigia (5); Motorista para Veículos Leves (1); Motorista de Veículos Pesados (2); Agente de Serviços Gerais (8); e Cuidador de Idosos (4) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Recepcionista (2); Técnico em Enfermagem (6); Técnico em Higiene Bucal; Merendeira; Técnico de Desenvolvimento Infantil; Vigia; Motorista; Professor I; Professor A; Técnico Administrativo Educacional; Apoio Administrativo Educacional: Agente de Serviços Gerais; e Agente Administrativo (2) NÍVEL MÉDIO.

Professor B – Educação Física; Assistente Social (2); Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Psicólogo (3); Orientador Social (2); Nutricionista; Professor B (3); Cirurgião Dentista (2); e Enfermeiro (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos varia entre R$ 1.045,00 a R$ 4.827,64, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 6 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso