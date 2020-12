Prefeitura Municipal de Tarabai SP anuncia novo Processo seletivo

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Tarabai faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior em diversas áreas e disciplinas.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor PEB II – história;

Professor PEB II – matemática;

Professor PEB II – educação física;

Professor PEB II – língua inglesa;

Professor PEB II – língua portuguesa;

Professor PEB II – geografia;

Professor PEB II – música;

Professor PEB II – arte;

Professor PEB II – ciência da natureza;

Professor PEB I;

Professor de pré-escola;

Professor de educação infantil (creche).

Os salários oferecidos chegam até R$ 2.142,50, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 3 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico da banca organizadora CMM Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos específicos/ educacionais; mais prova de títulos . As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso