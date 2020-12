A Polícia Federal baterá na porta de Alberto (Igor Rickli) durante um café da manhã em Flor do Caribe. O empresário será alvo de condução coercitiva para explicar o contrabando de mais um lote de joias roubadas por Dionísio (Sérgio Mamberti) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). “Vai por bem? Ou prefere ir algemado?”, disparará Isabel (Thaíssa Carvalho).

O filho de Guiomar (Claudia Netto) despachará os tesouros do avô de volta para a Europa ao descobrir que Ester (Grazi Massafera) está atrás dos artefatos. Atrás da porta, a loira ouvirá o ex-marido explicar a estratégia para desaparecer com as relíquias ao bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

A jovem revelará o plano para Cassiano (Henri Castelli), que se juntará mais uma vez com os tenentes da FAB (Força Aérea Brasileira) para interceptar o avião do antagonista de Igor Rickli. Eles vão encontrar milhões em peças de ouro e pedras preciosas escondidas no bagageiro da aeronave nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 14.

As provas serão suficientes para a personagem de Thaíssa Carvalho bater à porta da mansão e colocar o playboy contra a parede. “O senhor tem que acompanhar os agentes. A Força Aérea encontrou o avião que levaria a sua fortuna para fora do país. O senhor vai por bem? Ou prefere ir algemado?”, debochará a militar.

“Vocês entram aqui e fazem esse tipo de afirmação como se a nossa casa fosse uma república, mas mesmo assim merecem uma resposta educada. Em primeiro lugar, eu não tenho um avião. Eu peguei um avião emprestado para trazer obras de arte do meu avô. Eu também não tenho nenhuma fortuna em joias. E não mandei nenhuma carga para fora do país”, devolverá o crápula.

Dentro do xadrez

Alberto aproveitará para jogar toda a culpa em Gonzalo (Norberto Presta), que tem usado a frota aérea de dom Rafael (César Troncoso) para fazer serviços sujos para o mauricinho. “Se esse avião emprestado foi usado para cometer algum tipo de crime, eu não tenho nada a ver com isso”, emendará o mau-caráter.

Isabel aproveitará o desespero do rapaz para dar um susto no carrasco nazista interpretado por Sérgio Mamberti. Ele surtará com as acusações. “Eu já não tenho mais idade para ouvir coisas tão descabidas, mocinha. Eu só não lhe digo impropérios porque a senhorita poderia me ameaçar alegando desacato à autoridade”, rosnará Dionísio.

O presidente do Grupo Albuquerque precisará se sacrificar e acompanhará os detetives para evitar a prisão do ancião. “Ok, eu vou fazer o que necessita ser feito. Vou onde quiserem para acabar com essas dúvidas. Agora, saibam vocês que eu vou processar todos por danos morais”, prometerá o vilão do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

