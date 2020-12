Premier League, Brasileirão e muito mais! Veja onde assistir aos jogos de domingo

O domingo de futebol está cheio de emoções para quem gosta de futebol nacional e internacional, com transmissões do Brasileirão e da Premier League durante todo o dia.

Às 9h (de Brasília), o Leeds United recebe o Burnley e abre o dia esportivo na televisão, promessa de grande jogo com El Loco Bielsa no banco de reservas. Mais tarde, às 13h30, o líder do campeonato inglês, o Liverpool, recebe em Anfield o West Brom, buscando se isolar ainda mais no topo da tabela.

O Brasileirão começa o seu dia às 16h, com Botafogo e Corinthians com transmissão para quase todo o Brasil, com Bahia e Internacional no mesmo horário. 15 minutos mais tarde, acontece o grande jogo do dia, entre Wolverhampton e Tottenham, no Fox Sports.

A noite, o Palmeiras recebe o RB Bragantino no Allianz Parque em busca de seguir na cola dos líderes do Brasileirão, às 18h15. Simultaneamente, o Santos enfrenta o Ceará, também pelo Campeonato Brasileiro. Para fechar o dia, o Grêmio recebe o Atlético Goianiense, às 20h30.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



INGLÊS

Leeds x Burnley – 09h

Transmissão: ESPN Brasil

West Ham x Brighton – 11h15

Transmissão: ESPN Brasil

Liverpool x West Brom – 13h30

Transmissão: ESPN Brasil

Wolverhampton x Tottenham – 16h15

Transmissão: ESPN Brasil

PORTUGUÊS

Belenenses x Sporting – 17h

Transmissão: Fox Sports

BRASILEIRÃO

Botafogo x Corinthians – 16h

Transmissão: Globo (exceto RS) e Premiere

Bahia x Internacional – 16h

Transmissão: Globo (em RS), TNT e Premiere

Palmeiras x RB Bragantino – 18h15

Transmissão: Premiere

Santos x Ceará – 18h15

Transmissão: TNT e Premiere

Grêmio x Atlético Goianinese

Transmissão: SporTV e Premiere