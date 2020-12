Premier League, Brasileirão, Serie A e muito mais; Veja onde assistir aos jogos de domingo

O domingo de futebol será movimentado para todos os torcedores das mais diferentes ligas pelo mundo. Logo pela manhã, o Milan visita o Sassuolo às 11h (de Brasília) pelo Campeonato Italiano, tentando manter a liderança da competição. No mesmo horário, a Inter de Milão recebe o Spezia, também sonhando em se aproximar dos líderes da Serie A.

Às 11h15, o Tottenham segue lutando para se manter no topo da tabela e recebe o Leicester em seu estádio, prometendo um grande jogo na rodada da Premier League. Às 13h30, o Manchester United tem o confronto contra o Leeds United em Old Trafford, com transmissão da ESPN Brasil. O Real Madrid visita o Eibar, pela La Liga, às 17h, com transmissão da ESPN Brasil.

Pelo Brasileirão, Vasco da Gama e Santos duelam às 16h por objetivos bem diferentes no campeonato. A transmissão acontece na Globo, com exceção de alguns estados. O clássico entre Fortaleza e Ceará acontece às 20h30, com transmissão da TNT, EI Plus e Premiere.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

INGLÊS

Brighton x Sheffield United – 09h

Transmissão: ESPN Brasil

Tottenham x Leicester – 11h15

Transmissão: ESPN Brasil

Manchester United x Leeds United – 13h30

​Transmissão: ESPN Brasil

West Brom x Aston Villa – 16h15

Transmissão: Dazn

​

ALEMÃO

Freiburg x Hertha Berlin – 11h30

Transmissão: Band e One Football App

Wolfsburg x Stuttgart

Transmissão: One Football App

ITALIANO

Torino x Bologna – 08h30

Transmissão: EI Plus

Sassuolo x Milan – 11h

Transmissão: EI Plus

Inter de Milão x Spezia

Transmissão: EI Plus

Cagliari x Udinese – 11h

Transmissão: EI Plus

Benevento x Genoa – 11h

Transmissão: EI Plus

Atalanta x Roma – 14h

Transmissão: SporTV e Band

Lazio x Napoli – 16h45

Transmissão: Bandsports, RAI e EI Plus

FRANCÊS

Brestois x Montpellier – 09h

Transmissão: One Football App

Dijon x Monaco – 11h

Transmissão: One Football App

Lorient x Rennes – 13h

Transmissão: One Football App

Lille x PSG – 17h

Transmissão: One Football App

ESPANHOL

Eibar x Real Madrid – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

​

BRASILEIRÃO

Vasco x Santos – 16h

Transmissão: Globo (exceto MG, SC, MT e MS) e Premiere

Flamengo x Bahia – 18h15

Transmissão: Premiere

Fortaleza x Ceará – 20h30

Transmissão: TNT, EI Plus e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

América Mineiro x Chapecoense – 16h

Transmissão: Globo (SC e MG – exceto Juiz de Fora), SporTV e Premiere

Guarani x Figueirense – 18h15

Transmissão: Premiere

CRB x Botafogo – PB

Transmissão: Premiere

PAULISTA FEMININO

​Ferroviária x Corinthians

Transmissão: SporTV e TV Cultura

BRASILEIRÃO SUB-20

​Flamengo x Corinthians – 16h

Transmissão: Band