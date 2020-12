Premier League descarta paralisar o Campeonato Inglês após surtos de covid-19

Apesar dos surtos recentes de coronavírus em Manchester City e Fulham, a Premier League não pretende paralisar o Campeonato Inglês. Em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, a liga afirmou que não pensa na possibilidade de pausa da competição.

A Premier League também afirmou que continua confiando em seu protocolo contra a covid-19 para permitir que os jogos sejam disputados conforme programado. A liga ainda reiterou que a saúde dos jogadores e funcionários dos clubes é tida como prioridade.

The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so

The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled

Full statement ➡️ a partida entre Tottenham e Fulham foi adiada por conta do alto número de casos positivos de covid-19 no Fulham. Na segunda-feira, Everton x Manchester City também foi suspenso após um surto no clube de Manchester. O duelo entre Newcastle e Aston Villa. que seria disputado no início de dezembro, também precisou ser remarcado.