Premier League, La Liga, Italiano, Brasileirão e muito mais; Veja onde assistir aos jogos de sábado

O fim de semana começa animado para todos os amantes de futebol e o sábado promete ser de grandes jogos. A bola começa a rolar cedo no Premier League. Às 9h30, o Crystal Palace recebe o Liverpool, atual líder do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão da ‘ESPN Brasil’.

Mais tarde, é vez do Campeonato Espanhol roubas as atenções. O Barcelona de Lionel Messi continua precisando se recuperar na La Liga e encara o Valência, 12h, no Camp Nou. A partida terá transmissão da ‘ESPN Brasil’.

No Brasileirão, o duelo entre Internacional e Palmeiras promete ser animado. As equipes brigam na parte de cima da tabela e medem forças às 21h, no Beira Rio. A partida terá transmissão da TNT/EI Plus e Premiere.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

Sport x Grêmio – 19h

Transmissão: Sportv e Premiere

Internacional x Palmeiras – 21h

Transmissão: TNT/EI Plus e Premiere

Coritiba x Botafogo – 21h

Transmissão: SporTV e Premiere

SÉRIE B

Náutico x Sampaio Corrêa – 16h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Confiança x Ponte Preta – 19h

Transmissão: SporTV e Premiere

ALEMÃO

Leverkusen x Bayern – 14h30

Transmissão: OneFootball

ESPANHOL

Barcelona x Valencia – 12h15

Transmissão: ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Elche – 10h

Transmissão: Fox Sports

Levante x Real Sociedad – 14h30

Transmissão: ESPN Brasil

INGLÊS

Crystal Palace x Liverpool – 9h30

Transmissão: ESPN Brasil

Southampton x Manchester City – 12h

Transmissão: DAZN

Everton x Arsenal – 14h30

Transmissão: ESPN Brasil

Newcastle x Fulham – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

ITALIANO

Fiorentina x Hellas Verona – 11h

Transmissão: EI PLUS

Parma x Juventus – 16h45

Transmissão: EI Plus