Presa em cativeiro imundo, Ester grita de pavor nas garras de Alberto · .

Ester (Grazi Massafera) vai descobrir que há demônios piores do que os escondidos na escuridão do calabouço de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Presa no cativeiro imundo, a filha de Samuel (Juca de Oliveira) gritará de pavor ao ser torturada por Alberto (Igor Rickli). “Agora já sabemos quem é a traidora da nossa família”, disparará o playboy na novela das seis.

O herdeiro dos Albuquerque chegará a ser preso por conta da uma denúncia anônima sobre obras de artes e joias escondidas nas profundezas da mansão. Após comprar um testa de ferro para escapar do xilindró, o mau-caráter passará a acreditar que a ex-mulher está por trás das acusações.

O pai de Laurinha (Vitoria e Serena Lovatel) afirmará para a jovem que está desconfiado de que Guiomar (Claudia Netto) entregou o seu segredo para as autoridades. Ele, aliás, atiçará a curiosidade da protagonista de Grazi Massafera ao sugerir que a mãe não encontrou o principal tesouro enterrado na casamata.

A diretora da ONG Casa Mar voltará à fortificação nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 17 no folhetim de Walther Negrão. Ela, no entanto, será trancada no aposento escuro e úmido pelo ex-marido.

O antagonista de Igor Rickli deixará a loira trancafiada durante algumas horas antes de voltar até a masmorra. Ele a encontrará desmaiada, mas tratará de acordá-la aos solavancos. “Calma, calma. Não tem porque temer”, debochará o vilão, que ainda tapará a boca da loira para impedi-la de continuar com os gritos.

Grazi Massafera e Igor Rickli em Flor do Caribe

Hora do pesadelo

Alberto revelará as exigências para soltar Ester do cativeiro. “Eu vou ser bem objetivo, sua traidora. Pensa muito bem no que você vai falar amanhã no seu depoimento para a polícia, porque vai definir o futuro da sua família, o meu e também dos seus filhos”, ameaçará o empresário.

A mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) entrará em pânico com a possibilidade dos herdeiros sofrerem nas mãos do crápula. “Você não vai fazer nada contra meus filhos. Esse problema é entre nós dois”, berrará ela. “Eu jamais faria alguma coisa contra eles, meu amor. Agora contra você eu já não tenho certeza. Depende do que vai falar”, reforçará o mauricinho.

O pulha preferirá manter Dionísio fora da jogada, pois sabe que o ancião está disposto a eliminar a “caboclinha” para manter o passado nazista no fundo do baú. “Eu conheço bem o temperamento do velho. Sei que você só está fazendo esse tipo de coisa porque está sendo envenenada pelo seu amante”, dirá ele, em referência a Cassiano (Henri Castelli).

Alberto ainda oferecerá a mão para erguer a garota. “Agora vem, vamos dormir. É melhor você cuidar da sua família, meu amor. Cuide bem dos seus filhos”, emendará o presidente do Grupo Albuquerque.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o.publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

