Presidente da La Liga acredita na possibilidade de público nos estádios a partir de janeiro

Nesta terça-feira, o presidente da La Liga, Javier Tebas, falou sobre um assunto muito aguardado pelo mundo do futebol. Ele acredita que, em janeiro, será possível a retomada de público no Campeonato Espanhol. Pelo menos foi o que disse ao programa Jugones.

Embora não tenha confirmado a presença da torcida no primeiro mês do ano, o presidente afirma que esta volta acontecerá em 2021. O desejo da organização é que seja feito o mais cedo possível. O otimismo de Tebas é algo que não tem contagiado os outros organizadores, que já comemoram a chance de poder colocar torcedores nos estádios antes do final da temporada.



Foto: Divulgação/Real Madrid

A expectativa inicial da Federação Espanhola de Futebol era que o primeiro jogo com volta total acontecesse apenas em abril, quando deve ser disputada a final da Copa do Rei. Entretanto, a segunda onda de covid-19 na Europa faz com que os planos dependam de uma vacina para que haja total segurança.