Presidente do Barcelona afirma que Neymar só volta se for de graça

Carles Tusquets, presidente em exercício do Barcelona, concedeu entrevista à “RAC1” e disse que a dupla entre Messi e Neymar pode ser reeditada no clube catalão. No entanto, para que isso possa acontecer, o brasileiro teria que sair sem custos do Paris Saint-Germain, pois os culés não têm dinheiro para contratá-lo.

– Se vier de graça, pode-se tentar, mas se não vender, não há dinheiro para contratar. Neste momento seria inacessível, a menos que o próximo presidente tenha um milagre nas mãos.

Neymar tentou voltar para o Barcelona na última temporada, mas atualmente parece bem adaptado e feliz na capital francesa. O brasileiro declarou na última quarta-feira o desejo de voltar a jogar ao lado de Lionel Messi, que já demonstrou desejo de sair da equipe blaugrana na última janela de transferências.