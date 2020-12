Presidente do Corinthians volta a criticar a arbitragem: “Vergonha”

Andrés Sanchez voltou a se manifestar no Twitter contra a arbitragem de um jogo do Corinthians.

Nesta quarta-feira, o presidente do clube alvinegro postou a seguinte frase depois dos paulistas empatarem com o Fortaleza: “Mais uma vergonha da arbitragem contra o Corinthians. Vergonha”.



Há duas rodadas, o mandatário chegou a garantir que Caio Max Augusto Vieira nunca mais apitará uma partida do Timão depois de deixar a equipe com dois a menos contra o Grêmio e ignorar lances polêmicos que envolveram jogadores gaúchos.

Antes, Andrés prometeu ir à CBF para ouvir a comunicação do VAR com Wagner do Nascimento Magalhães, responsável por assinalar pênalti de Lucas Piton no duelo com o América, pela Copa do Brasil.

Andrés Sanchez está licenciado do cargo e vai cumprir mandato apenas até 3 de janeiro de 2021, quando passará o posto para Duílio Monteiro Alves, eleito seu sucessor no último sábado.