Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt é mais um infectado com Covid-19 no clube

O Fluminense tem mais um caso de Covid-19. O presidente do clube, Mário Bittencourt, teve seu teste positivo confirmado na noite da última desta segunda-feira, conforme foi divulgado inicialmente pelo site “Saudações Tricolores”.

Após ter sentido sintomas, o mandatário pediu para realizar um exame antes do duelo do Tricolor das Laranjeiras com o RB Bragantino. Como foi confirmado, Mário Bittencourt logo começou o isolamento e não seguiu com a delegação para o Maracanã. Ele ficará por duas semanas em quarentena.

VEJA A TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO



O presidente do Fluminense é a mais nova vítima do segundo surto de Covid-19 nas Laranjeiras. Nas últimas semanas, foram afastados do elenco o goleiro Muriel, o lateral Danilo Barcelos, o zagueiro Digão e os meio-campistas Yuri e Hudson. Maurício Dulac, auxiliar de Odair Hellmann, também testou positivo e também ficou de fora do duelo com o RB Bragantino. O surto atingiu funcionários do Tricolor das Laranjeiras.