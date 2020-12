Presidente do PSG se diz ‘confiante’ em renovações de Neymar e Mbappé: ‘Querem seguir conosco’

Depois da goleada sobre o Istanbul Basaksehir, nesta quarta-feira, pela 6ª rodada a fase de grupos da Champions, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se disse “confiante” na renovação de contrato dos atacantes Neymar e Kylian Mbappé.

Em entrevista à RMC Sport logo depois da partida, o dirigente afirmou que a dupla quer seguir no Parque dos Príncipes, afastando especulações de que eles podem reforçar em breve clubes como Barcelona e Real Madrid.

“Nós já iniciamos as discussões (contratuais) com Neymar e Mbappé. As discussões seguirão confidenciais, mas estou muito confiante”, afirmou.

“Os dois querem seguir conosco no PSG”, completou.

Tanto o brasileiro quanto o francês possuem vínculo até julho de 2022 com o time da capital francesa.

A intenção da diretoria parisiense, porém, é ampliar os dois contratos, afastando os olhares de cobiça de outros gigantes europeus em cima de suas principais estrelas.

Neymar e Mbappé comemoram gol do PSG sobre o Istanbul Basaksehir EFE

Vale lembrar que, pelos acordos atuais, ambos poderiam assinar de graça com qualquer outro time a partir de janeiro de 2021.

Na atual temporada, Neymar, de 28 anos, soma 9 gols em 11 partidas pelo PSG.

Já Mbappé, que tem apenas 21 anos, registra 12 tentos em 14 partidas pelo clube do Parque dos Príncipes.